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Вести Севастополь

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Подростки и алкоголь: как сформировать правильное отношение к спиртному у ребёнка

Подростки и алкоголь: как сформировать правильное отношение к спиртному у ребёнка

Почему именно подростковый возраст считается наиболее уязвимым, если говорить о влиянии алкоголя и что в этот период происходит с психикой ребенка, рассказал Андрей Чернецкий, психиатр-нарколог Севастопольской городской психиатрической больницы.

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