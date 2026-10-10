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60 лет и права: почему ГАИ стала строже проверять пожилых водителей

Водитель с многолетним стажем может уверенно садиться за руль, не задумываясь о своём здоровье. Однако для врачей, проводящих медкомиссию, даже длительное безупречное вождение не гарантирует отсутствия проблем.

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