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Наш потерянный мир

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Иран атаковал объекты американской базы Шейх-Иса в Бахрейне

Иран атаковал объекты американской базы Шейх-Иса в Бахрейне

Армия Ирана заявила об атаке на объекты военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне. По утверждению пресс-службы иранской армии, в ходе очередного этапа операции беспилотники нанесли удары по электроснабжению, навигационной инфраструктуре, а также административным и тыловым зданиям американских военных.

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