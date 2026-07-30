Иран атаковал объекты американской базы Шейх-Иса в Бахрейне

Армия Ирана заявила об атаке на объекты военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне. По утверждению пресс-службы иранской армии, в ходе очередного этапа операции беспилотники нанесли удары по электроснабжению, навигационной инфраструктуре, а также административным и тыловым зданиям американских военных.