В Зауралье приятели запугивали подростков и требовали у них деньги

Куртамышский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, 17 и 18 лет, обвиняемых в совершении особо опасного преступления, предусмотренного пунктами «а» и «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.