Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Медики прилагают все усилия для спасения жизней и скорейшего выздоровления пострадавших Глава Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле.