ВСУ готовятся совершить рывок к Курской АЭС для продолжения обстрелов станции. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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