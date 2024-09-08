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Курские новости

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Алаудинов: ВСУ продолжат атаки на Курскую АЭС

Алаудинов: ВСУ продолжат атаки на Курскую АЭС

ВСУ готовятся совершить рывок к Курской АЭС для продолжения обстрелов станции. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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