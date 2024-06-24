Пробок на МАПП Забайкальск больше нет

Министр планирования и развития Забайкальского края Альбина Корешкова в ходе прямого эфира ВГТРК объявила о решении проблемы заторов из фур на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальск.
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