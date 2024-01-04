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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гирасси, вероятно, останется в «Штутгарте» зимой. Есть интерес от «Баварии», но Серу не хочет быть запасным

Гирасси, вероятно, останется в «Штутгарте» зимой. Есть интерес от «Баварии», но Серу не хочет быть запасным

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, пока все идет к тому, что нападающий останется в «Штутгарте».

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