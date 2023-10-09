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Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж

Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три попытки атаковать ЗАЭС.

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