Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три попытки атаковать ЗАЭС.
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