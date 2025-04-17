А кукушонок так прожорлив

Реально они пока способны только по инерции гнать украинцев на человекобойню, но проблема в том, что европейские союзники киевского режима никак не могут найти новые способы сохранения курса на военную поддержку Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии