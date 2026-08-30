Эксперт Подольская: с 1 сентября работников смогут отозвать из отпуска при ЧС

Работодатели с 1 сентября смогут отзывать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, при возникновении чрезвычайной ситуации.
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