Steak Lovers
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Steak Lovers

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Мусака которая тает во рту: готовим знаменитое греческое блюдо из баклажанов

Мусака которая тает во рту: готовим знаменитое греческое блюдо из баклажанов

Мусака с баклажанами не зря признана одним из самых вкусных блюд во всей греческой кухни. Отчасти она напоминает итальянскую лазанью, делается мусака слоями из баклажанов, картофеля и мясного соуса, покрытых нежным соусом бешамель.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
интересно почему никогда не пишут какое вино использует автор или ему не известно что оно бывает сладкое, полусладкое, полусухое, сухое, по моему эта характеристика важнее чем его окрас
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17 час.

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