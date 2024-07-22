Мусака которая тает во рту: готовим знаменитое греческое блюдо из баклажанов

Мусака с баклажанами не зря признана одним из самых вкусных блюд во всей греческой кухни. Отчасти она напоминает итальянскую лазанью, делается мусака слоями из баклажанов, картофеля и мясного соуса, покрытых нежным соусом бешамель.
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