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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» сыграет со «Спартаком» из Костромы в Кубке России

«Рязань-ВДВ» сыграет со «Спартаком» из Костромы в Кубке России

Футбольный клуб «Рязань-ВДВ» сыграет дома с костромским «Спартаком» 8 сентября, начало в 17:00. В предыдущем раунде рязанцы победили тамбовский «Спартак» в серии пенальти.

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