LTG Link принесла извинения за русские надписи в поездах Литвы

В электричке маршрутом Вильнюс-Марцинконис в Литве появились надписи на русском языке. Компания LTG Link объяснила это ошибкой сотрудников и извинилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны России...
- "Нам нужны технол...
- Эстонию принесут ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым