Нет даты более скорбной и трагической, чем дата смерти ребенка. Наша святая обязанность- помнить о пострадавших и погибших детях и жителях Донбасса!.
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Нет даты более скорбной и трагической, чем дата смерти ребенка. Наша святая обязанность- помнить о пострадавших и погибших детях и жителях Донбасса!.