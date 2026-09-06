"Золотая эвакуация"Власти Нидерландов решили вывезти из США и Канады 86 тонн золота — более четверти своих североамериканских запасов — в хранилища Банка Англии.
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