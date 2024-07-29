Красноярск вошел в топ-10 городов с доступным экологичным образом жизни

Красноярск вошел в десятку городов по удобству ведения экологичного образа жизни. Эксперты 2GIS и Центра изучения природы Smart Urban провели исследование, оценивая города по шести показателям: доступность парков, водоемов, общественного транспорта, велосипедных дорожек, разнообразие экопрактик и благополучию жителей.
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