Экс-следователя осудили на 22 года за убийство и изнасилование девочки-подростка

Иркутский областной суд приговорил к 22 годам колонии бывшего следователя прокуратуры Алексея Торопа, признанного виновным в сексе с несовершеннолетними, а также в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в 2007 году.
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