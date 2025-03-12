Чувства вины по поводу того, сколько времени я провожу с сыном у меня нет.

Я даже устаю.Но понимаю, что важно не количество проведенных минут, а качественное наполнение. Качественное время с детьми – это время, когда ребёнок чувствует родительское внимание, эмоциональную вовлечённость и заинтересованность.
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