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Сергей Собянин рассказал о поддержке Москвой армии и флота

Сергей Собянин рассказал о поддержке Москвой армии и флота

В Москве функционируют 4,5 тыс. предприятий разных отраслей, более 500 из них выпускают критически важную продукцию для армии и флота – от одежды до беспилотников и средств ПВО, рассказал на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

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