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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик О′Делл: «Галимов – один из топ-игроков. Он проводит невероятный сезон. Думаю, он заиграет в «Анахайме». Он сейчас в полном порядке»

В этой игре Артем Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Даниса Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.

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