Судан: Суданские вооруженные силы (СВС) захватили контроль над районами Шаршар и Аль-Мамсука, расположенными к западу от Эль-Обейда в Северном Кордофане, и Аль-Фаршая в Южном Кордофане, на фоне продолжающихся боевых действий с Силами быстрой поддержки (RSF).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым