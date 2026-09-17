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Контрафронт

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Судан: Суданские вооруженные силы (СВС) захватили контроль над районами Шаршар и Аль-Мамсука,...

Судан: Суданские вооруженные силы (СВС) захватили контроль над районами Шаршар и Аль-Мамсука, расположенными к западу от Эль-Обейда в Северном Кордофане, и Аль-Фаршая в Южном Кордофане, на фоне продолжающихся боевых действий с Силами быстрой поддержки (RSF).

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