Выборы в Госдуму 2026

Выборы в Госдуму 2026Явка на выборах в РФ составила более 56,5%.Это один из самых высоких процентов явки за все время проведения выборов в Госдуму в РФ.
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Ничего в результатах выборов не меняется. Успех единой россии очевидный и невероятный. Это нам за то, что молимся и верим в чудо.