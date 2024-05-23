Небензя: принятие резолюции о геноциде ведет Боснию и Герцеговину к конфликту

Принятие резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру в Балканском регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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