Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Вчера уже под вечер пришла информация, что печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле».

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Комментарии
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Александр Гребнев
Выбирать надо не тех кто идет по просьбе родственника большего начальника а кто идет по зову сердца и настоящего патриота кто нюхал пороху кто учился кто любит родину а здесь оказались казнокрады взяточники вот они потихоньку разваливали армию  по делом взялись за них
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17 час.
Валерий Вадимов
а оленевод ни при чём?на 16 летие сыночка майбах,говорят подарил...с каких херов?
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17 час.
Nikita Kopitov
в рядовые б сих &quot;стратегов&quot; охочих до звед и в штурмовые роты(при попытке перебежать стрелять на поражение) а иначе таких хенералов не убавится.
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16 час.

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