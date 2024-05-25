В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Александр Гребнев

Выбирать надо не тех кто идет по просьбе родственника большего начальника а кто идет по зову сердца и настоящего патриота кто нюхал пороху кто учился кто любит родину а здесь оказались казнокрады взяточники вот они потихоньку разваливали армию по делом взялись за них