10 самых желанных и популярных голливудских актеров наших дней, которые никогда не были женаты

Невероятно, но они умудрились показать браку отнюдь не безымянный палец! фото: «Властелин колец: Братство кольца» / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)В актеры, как известно, за тем и идут — гулять как не в себя и менять жен как перчатки.
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