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Ивановские новости

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Замначальника Ивановского дептранса обвиняется в превышении полномочий

Замначальника Ивановского дептранса обвиняется в превышении полномочий

В Ленинский районный суд Иванова поступило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Скоро на скамье подсудимых окажется Первый заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

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