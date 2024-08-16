Замначальника Ивановского дептранса обвиняется в превышении полномочий

В Ленинский районный суд Иванова поступило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Скоро на скамье подсудимых окажется Первый заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)