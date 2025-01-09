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В Улан-Удэ возбудили дело после избиения подростками двух человек в новогоднюю ночь

В Улан-Удэ возбудили дело после избиения подростками двух человек в новогоднюю ночь

Трех юношей в Улан-Удэ обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

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