В Краснодаре новостройки на 42% дороже, чем "вторичка"

В целом ценник на квартиры в новостройках краевого центра за последний год вырос на 27%.В Краснодаре квартиры в строящихся домах дороже жилья на вторичном рынке на 42%, сообщили "РИА Недвижимость" со ссылкой на единую базу объявлений "Мир квартир".
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