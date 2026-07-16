Бьёт без промаха: Разработка «Сварога» прикроет порты и объекты ТЭК от налётов с неба

Лазер против дронов — звучит как научная фантастика, но это уже реальность. Российский комплекс «Перун» проходит испытания, и у нас есть цифры, которые превращают абстрактные «лучи смерти» в конкретную экономику.
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