СМИ: найдено лекарство для борьбы с раком поджелудочной железы

Австралийско-американская группа ученых опубликовала результаты революционного исследования. Молекулярные биологи из Австралии и США выяснили, что окружающая раковую опухоль в поджелудочной железе фиброзная ткань может быть ослаблена применением определенного класса онколекарств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии