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"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

Politiki.net Чего мы не способны создать - то право на существование не имеет. Это короткий пересказ озвученных главой Госдепа США Энтони Блинкеным требований: Представители Белого дома «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга", в Соединенные Штаты для экспертизы.

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Комментарии
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Сергей Гришин
Крайнее слово! Во как! А с какого края правого али левого!
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5 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Цитата Лаврова: &quot;Бараны, б.....!&quot;
Ответить
3 час.
Ивашков
По моему речь шла о дебилах далее по тексту..., хотя в сущности это не столь важно.
Ответить
1 час.

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