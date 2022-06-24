Генштаб ВС Украины: Власти Беларуси снимают бронетехнику с хранения для передачи её ВС РФ для СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Минобороны Белоруссии намерены передать расконсервированную бронетехнику, в том числе БМП и танки, российским войскам, дислоцированным в Донбассе, сообщает портал "Военное обозрение".
