Banki.loans
ПолитикаОбществоВ миреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Banki.loans

403 подписчика

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Думаю и то что оплата коммуналки и пр. жилсервиса выросшая для квартировладельцев порой в разы, тож свою роль сыграла...Брокер Ракута: ин...
  • ZmeY T
    Из за Холода не покупают электрокары )))Экономист Холод: ...
  • Е Пронина
    пусть трудятся под контролем, вопрос в другом, зачем им гражданство давать?? и семьи с детьми сюда перевозить разреша...Эксперт по миграц...

Генштаб ВС Украины: Власти Беларуси снимают бронетехнику с хранения для передачи её ВС РФ для СВО

Генштаб ВС Украины: Власти Беларуси снимают бронетехнику с хранения для передачи её ВС РФ для СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Минобороны Белоруссии намерены передать расконсервированную бронетехнику, в том числе БМП и танки, российским войскам, дислоцированным в Донбассе, сообщает портал "Военное обозрение".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх