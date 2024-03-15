Избирком опроверг проблемы с видеонаблюдением на участках в Алтайском крае

Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщили, что во всем регионе якобы не работают камеры на участках Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова опровергла отключение камер видеонаблюдения на участках для голосования, сообщает корреспондент amic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии