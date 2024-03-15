Избирком опроверг проблемы с видеонаблюдением на участках в Алтайском крае

Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщили, что во всем регионе якобы не работают камеры на участках Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова опровергла отключение камер видеонаблюдения на участках для голосования, сообщает корреспондент amic.