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Ларри Джонсон: ни у одного генерала США нет квалификации, чтобы помочь Украине

Ларри Джонсон: ни у одного генерала США нет квалификации, чтобы помочь Украине

Соединенные Штаты Америки намерены направить на Украину для помощи в разработке новой военной стратегии генерал-лейтенанта Антонио Агуто, но сомнительно, что он сможет квалифицированно помочь украинским Вооруженным силам.

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