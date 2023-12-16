Ларри Джонсон: ни у одного генерала США нет квалификации, чтобы помочь Украине

Соединенные Штаты Америки намерены направить на Украину для помощи в разработке новой военной стратегии генерал-лейтенанта Антонио Агуто, но сомнительно, что он сможет квалифицированно помочь украинским Вооруженным силам.
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