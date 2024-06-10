Запад и Россия в Африке: противостояние нарастает

Глава российской дипломатии Сергей Лавров вернулся из официального турне по странам Африки. Если для России, как и для многих стран Чёрного континента, его визит ассоциируется с высоким уровнем отношений Москвы с союзниками и партнёрами, то на коллективном Западе наблюдают за расширением российского присутствия в Африке с крайним неудовольствием.
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