Политика как он...
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Политика как она есть

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«Все готово»: Бессент сделал заявление о ресурсной сделке с Украиной

«Все готово»: Бессент сделал заявление о ресурсной сделке с Украиной

Представители Украины прибудут в Соединенные Штаты в конце этой недели или начале следующей, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава американского минфина Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона «все готово» к заключению ресурсной сделки с бывшей советской республики.

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