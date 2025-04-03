«Все готово»: Бессент сделал заявление о ресурсной сделке с Украиной

Представители Украины прибудут в Соединенные Штаты в конце этой недели или начале следующей, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава американского минфина Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона «все готово» к заключению ресурсной сделки с бывшей советской республики.