«Путешествие в Рождество»: мир Щелкунчика в Петровском путевом дворце

Гостей фестиваля встречала Екатерина IIПеренестись в сказку о Щелкунчике, встретиться с императрицей и разгадать волшебные тайны! В столице прошел фестиваль «Путешествие в Рождество», который продолжался с 14 декабря по 12 января и стал частью проекта «Зима в Москве».
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