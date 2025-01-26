«Путешествие в Рождество»: мир Щелкунчика в Петровском путевом дворце

Гостей фестиваля встречала Екатерина IIПеренестись в сказку о Щелкунчике, встретиться с императрицей и разгадать волшебные тайны! В столице прошел фестиваль «Путешествие в Рождество», который продолжался с 14 декабря по 12 января и стал частью проекта «Зима в Москве».