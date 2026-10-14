МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. В России запустили масштабную просветительскую кампанию, призванную отделить работающие методы домашней терапии от опасных для здоровья народных мифов.
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