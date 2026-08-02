Telegraph: ветераны в Британии хотят подать в суд из-за сокращения выплат

В Великобритании бывшие военные готовятся обратиться в суд, чтобы оспорить правила, по которым их армейские пенсии учитывают как «незаработанный доход» и из-за этого сокращают соцвыплаты, пишет The Telegraph.
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