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Telegraph: ветераны в Британии хотят подать в суд из-за сокращения выплат

Telegraph: ветераны в Британии хотят подать в суд из-за сокращения выплат

В Великобритании бывшие военные готовятся обратиться в суд, чтобы оспорить правила, по которым их армейские пенсии учитывают как «незаработанный доход» и из-за этого сокращают соцвыплаты, пишет The Telegraph.

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