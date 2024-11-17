Сын Трампа обвинил Байдена в стремлении развязать мировую войну

ВАШИНГТОН, 18 ноября, ФедералПресс. Дональд Трамп – младший назвал имбецилами тех, кто принял решение разрешить Украине дальнобойные удары вглубь России, и обвинил американский ВПК в попытках добиться начала третьей мировой войны до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти.