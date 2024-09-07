Биологическое оружие: о новых задачах американских лабораторий в Центральной Азии и не только

Тара О'Тул, старший научный сотрудник In-Q-Tel, инвестиционной компании, основанной ЦРУ, на слушаниях в конгрессе заявила о возможности создавать новые биологические материалы а рамках программы Байдена по финансированию исследовательской инициативы в области женского здоровья.