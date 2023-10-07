Для производителей медицинской техники введут нулевую ставку НДС

Сейчас доля российского медоборудования и медизделий на рынке РФ не превышает 25%. Нововведение позволит отечественным компаниям увеличить свою прибыль, которую можно направить на развитие производстваПравительство внесло в Госдуму законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей медицинской техники.