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Для производителей медицинской техники введут нулевую ставку НДС

Для производителей медицинской техники введут нулевую ставку НДС

Сейчас доля российского медоборудования и медизделий на рынке РФ не превышает 25%. Нововведение позволит отечественным компаниям увеличить свою прибыль, которую можно направить на развитие производстваПравительство внесло в Госдуму законопроект о введении нулевой ставки НДС для производителей медицинской техники.

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