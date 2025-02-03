Перекроют даже канализацию и выселят из квартиры: как собираются наказывать за коммунальные долги Ольга БезродняяНеприятные последствия могут возникнуть у собственников жилья, если у них есть долги по оплате коммунальных услуг.
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