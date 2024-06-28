За оскорбление пристава житель Нижнего Тагила получил штраф в 20 тысяч и судимость

Должник был искренне возмущён тем, что пристав арестовал его иномаркуВ Нижнем Тагиле Свердловской области должник осуждён за оскорбление судебного пристава.
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