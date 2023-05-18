Военное обозрение

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ЗРПК «Панцирь-С» доработали с учетом опыта спецоперации для борьбы с РСЗО западного производства

ЗРПК «Панцирь-С» доработали с учетом опыта спецоперации для борьбы с РСЗО западного производства

В Российской Федерации успешно завершили доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», учитывая опыт боевых действий в зоне специальной военной операции.

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