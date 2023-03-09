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Financial Times: на Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта

Financial Times: на Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта

Газета Financial Times заявила, что Запад знает о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).  «Украина теряет людей по всей линии фронта», — заявил анонимный представитель органов власти из стран Запада.

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