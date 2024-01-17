Ученые нашли в поваренной соли опасные вещества, вызывающие рак

Микропластик есть даже в поваренной соли. Такое заключенные сделала команда экспертов из индонезийского университета Андалас, исследование опубликовано в Global Journal of Environmental Science and Management.
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