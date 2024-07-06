Объявлены итоги выборов в Иране. Вот что известно о новом президенте страны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан — реформатор, выступающий за ограниченное взаимодействие с Западом, которое могло бы разрядить напряженность вокруг ядерной программы Ирана и его роли на Ближнем Востоке.
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