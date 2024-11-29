«Наградили родители именем и фамилией» — как буква «Ё» создаёт проблемы клиентам банков

Какого-то определённого закона, где бы это прописывалось нет. Однако ещё в 2012 г., Минобрнауки России выпустили письмо «О правописании букв „е” и „ё“ в официальных документах» № ИР-829/08, из которого следует, что в случае написания имён собственных, на точка лучше не экономить и надо писать как есть.