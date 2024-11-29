Я РАБОТАЮ В БАН...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

2 подписчика

«Наградили родители именем и фамилией» — как буква «Ё» создаёт проблемы клиентам банков

Какого-то определённого закона, где бы это прописывалось нет. Однако ещё в 2012 г., Минобрнауки России выпустили письмо «О правописании букв „е” и „ё“ в официальных документах» № ИР-829/08, из которого следует, что в случае написания имён собственных, на точка лучше не экономить и надо писать как есть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх